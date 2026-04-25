قطر تبلغ قادة حركة حماس بأن وجودهم في الدوحة لم يعد مرحبا به

أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن الدوحة أبلغت قادة حركة حماس قبل نحو 10 أيام بأن وجودهم في الدوحة لم يعد مرحبا به.

وأشارت الصحيفة العبرية في تقرير لها ونقلا عن مصادرها إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار ضغط تمارسه الدوحة لدفع قادة ‎حماس إلى قبول خطة نزع السلاح المقدمة من مجلس السلام.

وميدانيا ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة أنه استهدف وقتل عددًا من عناصر حركة حماس المسلحين بعزم تشكيلهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المتمركزة في شمال قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن الغارة الجوية استهدفت العناصر "لإزالة التهديد عن قواتنا"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.



وفي وقت سابق، صرحت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة بأن جيش الاحتلال استهدف عناصر من شرطة الحركة أثناء قيامهم بدورية قرب مركز شرطة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفاد البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.