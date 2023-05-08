تراجع أسعار الذهب ومفاجأة فى عيار 21

تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية في مصر اليوم الاثنين 8 مايو 2023.

وينشر موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.



الذهب عيار 24



عيار 24 بيع 2,857 شراء 2,914 جنيها



الذهب عيار 22



عيار 22 بيع 2,619 شراء 2,671 جنيها



سعر الذهب عيار 21



عيار 21 بيع 2,500 شراء 2,550 جنيها



الذهب عيار 18



عيار 18 بيع 2,143 شراء 2,186 جنيها



الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 1,667 شراء 1,700 جنيها



الذهب عيار 12



عيار 12 بيع 1,429 شراء 1,457 جنيها



سعر الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 88,857 شراء 90,634 جنيها

الجنيه الذهب بيع 20,000 شراء 20,400 جنيها

الكيلو بيع 2,857,143 شراء 2,914,286 جنيها

الذهب عيار 24



عيار 24 بيع 2,971 شراء 2,994 جنيها



الذهب عيار 22



عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,745 جنيها



سعر الذهب عيار 21



عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,620 جنيها



الذهب عيار 18



عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,246 جنيها



الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,747 جنيها



الذهب عيار 12



عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,497 جنيها



سعر الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 92,411 شراء 93,122 جنيها

الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 20,960 جنيها

الكيلو بيع 2,971,429 شراء 2,994,286 جنيهات



سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.