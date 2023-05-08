عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموعد.. شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في الأسعار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أوكرانيا تتهم روسيا بوقف اتفاق تصدير الحبوب.. تفاصيل
اتهمت أوكرانيا، اليوم الاثنين، روسيا بوقف المشاركة في اتفاقية حبوب البحر الأسود، وذلك بمنع تسجيل السفن العابرة للممر.


أول مصري تعرض لوحاته في أكاديمية برشلونة .. اعرف حكاية الرسام بيشوي أمين
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى  تقريرا بعنوان " أول فنان مصري تعرض لوحاته في أكاديمية برشلونة.. اعرف حكاية الطبيب الفنان بيشوي أمين".


تحذير عاجل | الأرصاد : استمرار التقلبات الجوية وفرص لسقوط الأمطار اليوم
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ونشاطا لـ الرياح، وأن درجات الحرارة في المساء تصل لـ 17، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار.


تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد| تفاصيل
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات النهار بالأمس كان هناك ارتفاع بدرجات الرطوية، لذا لم نشعر بانخفاض درجات الحرارة، والذي مستمر معنا اليوم، بسبب أن الكتل الهوائية قادمة من أوروبا عابرة البحر المتوسط.


نشتري أمتى ؟.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة في الأسعار
قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم عرض فكر إستقبال المصريين بالخارج أو العائدين من السفر، لانهم من الممكن أن يقتنوا ذهب ويدخلون بكمية محددة، ويكون لهذا الامر فترة صلاحية ومواصفات معينة يستطيع بها المستهلك الإستفادة.


القطار الكهربائي.. 3 خطوط تربط مدن الجمهورية بسرعة تصل لـ230 كيلومتر في الساعة
أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن  هناك ثلاث خطوط لـ القطار الكهربائي.


1228 مركز صيد تعمل فى بحيرة البردويل.. تفاصيل
قال سامي الهواري، مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إن بحيرة البردويل تعتبر من أنقي بحيرات العالم، ويعمل بها حاليا 1228 مركز صيد، مشيرا إلى أنه يتم محاولة المحافظة على المخزون السمكي لتوعية الصيادين على الحفاظ عليه.


مهمة للتنوع.. تعرف على سبب ظاهرة تغير مياه البحر الأحمر للون وردي
أوضح الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن ظاهرة تغير مياه البحر الأحمر ل اللون الوردي، قائلا: إنها أحد الظواهر الطبيعية التي ترصدها وزارة البيئة للشعب المرجانية.

التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية
أكد الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر خلال عام 2011، الأبحاث العلمية كانت 11 الف بحث علمي، وكانت تحتل المركز الـ 40 عالميا، إنما الأن استطاعت مصر أن تتقدم في مجال البحث العلمي وتتقدم إلى المركز الـ 24 عالميا.

 

برامج التوك شو القضايا أوكرانيا بيشوي أمين الأرصاد التقلبات الجوية سقوط الأمطار ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة شعبة الذهب التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية وإبراز طابعها الفريد

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

معبر قسطل يشهد زيارة وفد من منظمات أممية ومؤسسات دولية مختلفة|صور

الاعتماد والرقابة : السياحة العلاجية كنز للدخل القومي

وزير خارجية الأردن يطالب بحشد دعم مالي وسياسي لوكالة "أونروا"

انخفاض أسعار الذهب .. شوف عيار 21 وصل كام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات جديدة لضيوفك.. طريقة عمل كافيه لاتيه مثلج

5 أطعمة غنية بالألياف يجب تناولها يوميا.. تعرف على فوائدها

الـقـوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند بإحدى القواعد المصرية

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

فيديو

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ