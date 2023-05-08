أخبار التوك شو.. ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموعد.. شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في الأسعار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أوكرانيا تتهم روسيا بوقف اتفاق تصدير الحبوب.. تفاصيل

اتهمت أوكرانيا، اليوم الاثنين، روسيا بوقف المشاركة في اتفاقية حبوب البحر الأسود، وذلك بمنع تسجيل السفن العابرة للممر.



أول مصري تعرض لوحاته في أكاديمية برشلونة .. اعرف حكاية الرسام بيشوي أمين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى تقريرا بعنوان " أول فنان مصري تعرض لوحاته في أكاديمية برشلونة.. اعرف حكاية الطبيب الفنان بيشوي أمين".



تحذير عاجل | الأرصاد : استمرار التقلبات الجوية وفرص لسقوط الأمطار اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ونشاطا لـ الرياح، وأن درجات الحرارة في المساء تصل لـ 17، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار.



تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد| تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات النهار بالأمس كان هناك ارتفاع بدرجات الرطوية، لذا لم نشعر بانخفاض درجات الحرارة، والذي مستمر معنا اليوم، بسبب أن الكتل الهوائية قادمة من أوروبا عابرة البحر المتوسط.



نشتري أمتى ؟.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة في الأسعار

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم عرض فكر إستقبال المصريين بالخارج أو العائدين من السفر، لانهم من الممكن أن يقتنوا ذهب ويدخلون بكمية محددة، ويكون لهذا الامر فترة صلاحية ومواصفات معينة يستطيع بها المستهلك الإستفادة.



القطار الكهربائي.. 3 خطوط تربط مدن الجمهورية بسرعة تصل لـ230 كيلومتر في الساعة

أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن هناك ثلاث خطوط لـ القطار الكهربائي.



1228 مركز صيد تعمل فى بحيرة البردويل.. تفاصيل

قال سامي الهواري، مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إن بحيرة البردويل تعتبر من أنقي بحيرات العالم، ويعمل بها حاليا 1228 مركز صيد، مشيرا إلى أنه يتم محاولة المحافظة على المخزون السمكي لتوعية الصيادين على الحفاظ عليه.



مهمة للتنوع.. تعرف على سبب ظاهرة تغير مياه البحر الأحمر للون وردي

أوضح الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن ظاهرة تغير مياه البحر الأحمر ل اللون الوردي، قائلا: إنها أحد الظواهر الطبيعية التي ترصدها وزارة البيئة للشعب المرجانية.

التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية

أكد الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر خلال عام 2011، الأبحاث العلمية كانت 11 الف بحث علمي، وكانت تحتل المركز الـ 40 عالميا، إنما الأن استطاعت مصر أن تتقدم في مجال البحث العلمي وتتقدم إلى المركز الـ 24 عالميا.