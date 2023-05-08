التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية

أكد الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر خلال عام 2011، الأبحاث العلمية كانت 11 الف بحث علمي، وكانت تحتل المركز الـ 40 عالميا، إنما الأن استطاعت مصر أن تتقدم في مجال البحث العلمي وتتقدم إلى المركز الـ 24 عالميا.

وقال ياسر رفعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن نسبة الأبحاث في التعاون الدولي مصر وصلت إلى أكثر من 58%، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، والتي أحد أساسياتها التعاون في مجال البحث العلمي.

وتابع نائب وير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة كانت تمول البحث العلمي بقيمة 330 مليون جنيه خلال عام 2014، أما الأن تجاوز هذا الدعم 2 مليار جنيه.

الإعتماد على البحث العلمي في التنمية.

وأشار الدكتور ياسر رفعت إلى أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على البحث العلمي في التنمية.