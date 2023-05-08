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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتهم روسيا بوقف اتفاق تصدير الحبوب.. تفاصيل

تصدير الحبوب
تصدير الحبوب

اتهمت أوكرانيا، اليوم الاثنين، روسيا بوقف المشاركة في اتفاقية حبوب البحر الأسود، وذلك بمنع تسجيل السفن العابرة للممر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية اليوم الاثنين، إن روسيا أوقفت فعليًا صفقة حبوب البحر الأسود من خلال رفضها تسجيل السفن القادمة.

وأوضحت الوزارة في بيان "أوقف الاتحاد الروسي مرة أخرى بشكل فعال مبادرة الحبوب برفضه تسجيل السفن الواردة وإجراء عمليات التفتيش عليها"، مؤكدة أن هذا النهج يتعارض مع بنود الاتفاقية الحالية.

وتهدد روسيا مرارا وتكرار بخرق اتفاق الحبوب، إذا لم تتم تلبية شروطها. وكان قد تم تمديد الاتفاق، آخر مرة، لمدة 60 يوما في منتصف مارس.

وفي الأيام القليلة الماضية، اشتكت السلطات الأوكرانية بالفعل من وجود عراقيل أمام مغادرة سفن الحبوب من موانئها. وفي حال انهيار الاتفاق، يمكن للأسطول الحربي الروسي منع شحن الحبوب.

ويخشى خبراء من أنه في حال عدم توفر الكميات في الأسواق العالمية، ستحدث مجددا زيادات في الأسعار، وربما نقص في الدول الأكثر فقرا.

وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وتعتمد أيضا بشكل ملح على الدخل القادم من مبيعات الحبوب، بعد أن أنهكتها الحرب الروسية ماليا.

وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا الصيف الماضي لإنهاء الحصار في البحر الأسود، والسماح بالتصدير من خلال اتفاق الحبوب. 

أوكرانيا اتفاقية حبوب البحر الأسود روسيا اتفاقية وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية

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