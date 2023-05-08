القطار الكهربائي.. 3 خطوط تربط مدن الجمهورية بسرعة تصل لـ230 كيلومتر في الساعة

أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن هناك ثلاث خطوط لـ القطار الكهربائي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن الثلاث خطوط هم : الأول الخط الأخضر الذى يربط العين السخنة بـ مطروح بطول 580 كيلو متر طولي، سينقل الركاب بسرعة تصل لـ 230، في الساعة، و سينقل بضائع بطول 120.

وأوضح أن الخط الثاني هو الأزرق، الذى يربط منطقة 6 أكتوبر بـ أبو سمبل أقصى جنوب مصر بطول 1100 كيلو، وهذا سيكون له دور هام فى دعم مشروعات التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الخط الثالث هو الخط الأحمر، والذى يربط سفاجا و الغردقة بـ محافظة قنا، بطول 220 كيلو متر، وأن خطوط القطارات لها مهام كبيرة في ربط المدن ببعضها.