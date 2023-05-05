عطلت المرور .. حكاية طيور مهاجرة أغلقت الطرق في السعودية

في مشهد عفوي وثقته عدسات هواتف المارة بأحد الطرق الرئيسية بالمملكة العربية السعودية لسرب طيور مهاجرة يترنح على الطريق مما تسبب في عطلة مرور ليحصد تفاعلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا .

والملفت في مجموعة الطيور أنها لا تنتمي فقط لنوعية الطيور التي تشتهر بها المملكة بل كانت تضم الأنواع العربية، التى تشتهر بها دول الوطن العربي كمصر والسعودية، من بينها طائر الكرك أو الأكحل، كما يسمونه والسمان والوز الربيعي والحبارى والكروان والدرج والصقور ما اعتبرها البعض رسالة محبة وسلام وتضامن ليس فقط على مستوى الشعوب بل امتدت للطيور .

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع السوشيال ميديا الطيور تسير بعرض طريق عام مخصص لمرور السيارات، فيما تحرك قائد سيارة ببطء حتى لا يصدم الطيور، وأظهر الفيديو عدداً آخر من الطيور تسير بمنطقة رملية بجانب الطريق، ثم طارت وحلقت في الجو.

تعدّ سواحل السعودية موطناً آمناً للطيور المهاجرة لوقوعها في قلب مسار هجرة الآلاف من هذه الطيور بين القارات الثلاث فيما

وتعدّ سواحل السعودية موطناً آمناً للطيور المهاجرة لوقوعها في قلب مسار هجرة الآلاف من هذه الطيور بين القارات الثلاث، آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، كما تشكل البيئات المتنوعة فيها، مواقع حيوية لاستراحة بعض الأنواع المهاجرة للتزود بالطاقة الضرورية لاستكمال دورة حياتها من خلال رحلتَي هجرتها في الذهاب لمناطقها الشتوية والعودة صوب مناطق تكاثرها في الشمال.

يشار إلى أن هجرة الطيور تشكل مؤشرا بيولوجيًا هامًا، وهي أساس مهم في المكافحة العضوية للآفات، عبر التهام الطيور للحشرات الضارة ( السمامة الشائعة تتغذي يوميًا على عدة آلاف من الحشرات). ويعتبر طائر اللقلق الأبيض (أبو سعد) صديقًا للمزارع خاصة وقت حراثة الأرض؛ لالتقاطه الزواحف والقوارض.

وهناك دور حيوي للطيور المهاجرة في النظم البيئية ومقومات الحياة على الأرض، وتعيد الأمل للتخلص من الزراعات الكيماوية والعودة للعضوية منها، وبخاصة في حال تطوير المكافحة العضوية للآفات، التي تساهم أنواع عدة من الطيور في تحقيقها، من خلال تنظيف البيئة من الجيف والقوارض والحشرات المسببة بالآفات والفيروسات