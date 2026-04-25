المصريون يرسلون 471 مليار رسالة يوميًا على تطبيقات الدردشة الإلكترونية

تشهد خدمات الدردشة الإلكترونية في مصر توسعًا كبيرًا خلال عام 2026، مع تصاعد الاعتماد على تطبيقات المراسلة الفورية في التواصل اليومي بين الأفراد وقطاعات الأعمال، لتصبح من أكثر الخدمات استخدامًا على شبكة الإنترنت.

وأظهرت مؤشرات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المصريين أرسلوا نحو 471.8 مليار رسالة يوميًا عبر تطبيقات الدردشة الإلكترونية، التي تشمل الرسائل النصية والصوتية ومكالمات الفيديو، من خلال 34.8 مليون مستخدم نشط يوميًا، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتعكس هذه الأرقام التحول الكبير في وسائل التواصل، حيث أصبحت التطبيقات الرقمية البديل الأساسي للمراسلات التقليدية والاتصالات المباشرة، سواء في العلاقات الاجتماعية أو في بيئات العمل والتعليم.

كما تشير البيانات إلى أن توسع استخدام الإنترنت المحمول والثابت ساهم في زيادة الاعتماد على هذه الخدمات، خاصة مع ارتفاع أعداد المستخدمين وتطور جودة الشبكات وانتشار الهواتف الذكية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن التواصل الرقمي أصبح جزءًا رئيسيًا من الحياة اليومية للمصريين، في ظل استمرار نمو الاقتصاد الرقمي وتوسع الخدمات المعتمدة على الإنترنت.