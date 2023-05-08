تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد| تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات النهار بالأمس كان هناك ارتفاع بدرجات الرطوية، لذا لم نشعر بانخفاض درجات الحرارة، والذي مستمر معنا اليوم، بسبب أن الكتل الهوائية قادمة من أوروبا عابرة البحر المتوسط.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن الأجواء ستكون مائلة للحراة على القاهرة والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للدفئ على المحافظات الساحلية، وحارة على محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فترات الليل نشعر بالبرودة خاصة فترات الليل المتأخر، وفترات الصباح الباكر، مؤكدة أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات الساحلية، ولكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية

وأشارت إلى أنه بدءا من يوم الأربعاء القادم، ستبدأ ارتفاعات بدرجات الحرارة وستصل بنهاية الأسبوع ما بين 32 و 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرة، وسنشعر بهذا الإرتفاع خاصة خلال فترات الصباح.

خاصة بفترات الليل المتأخر

ونوهت إلى نه لا بد من عدم ارتداء الملابس الصيفية الكاملة خاصة بفترات الليل المتأخر، وفترات الصباح الباكر