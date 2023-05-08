الطقس اليوم| عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص أمطار بهذه المناطق

يشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ،مائل للدفء على السواحل الشمالية ،حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبحسب هيئة الارصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، قالت إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

️كما تنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 21 درجة