أول مصري تعرض لوحاته في أكاديمية برشلونة .. اعرف حكاية الرسام بيشوي أمين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى تقريرا بعنوان " أول فنان مصري تعرض لوحاته في أكاديمية برشلونة.. اعرف حكاية الطبيب الفنان بيشوي أمين".

وذكر التقرير، أن بيشوي أمين هو طبيب أسنان تمسك بحلمه وموهبته في فنون الرسم والتصوير الزيتي إلى ان أصبح أول مصري يدرس بدوام كلي في أكاديمية الفنون ببرشلونة ويعرض لوحاته الفنية بمعرضها، حيث وضع اسمه على أول طريق الفن الكلاسيكي العالمي.

خطوات متسارعة ومجهود كبير بذله في مجال الفن الكلاسيكي بدأ بالدراسة عبر دورات تدريبية في أكاديمية برشلونة خلال عطلة دراسته في كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية قبل أن يدرس بدوام كلي في الوقت الحالي بعد تخرجه وعمله الطبي.

أكاديمية برشلونة للفنون

ولم يقف طموحه ععند ذلك، بل يأمل في الوصول إلى مستويات الفنانين العالميين، حيث يرى أن فرصته في كونه أول مصري في أكاديمية برشلونة للفنون أمرا رائعا لأن الأكاديمية تهتم بتعليم الأساليب المتطورة والكلاسيكية في الرسم والتصوير الزيتي، وهي امتداد للمدارس والأتيليهات الكلاسيكية للقرن التاسع عشر.

