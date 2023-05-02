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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تحاكي لوحات تباع بالملايين.. لن تصدق إبداع أنثي غراب في الرسم

تحاكي لوحات تباع
تحاكي لوحات تباع بالملايين..لن تصدق إبداع أنثي غراب في الرسم

في قصة فريدة من نوعها، أصبحت أنثي غراب تدعي “أودين” فنانة تجريبية لها لوحات وصفت بـ “المذهلة” كما يحاكي فنها لوحات جاكسون بولوك، الفنان الأمريكي الذي تبلغ قيمة أعماله الملايين. 

تبدع أنثي الغراب في رسم العديد من اللوحات التجربيبة باستخدام منقارها والدهانات الزاهية والآمنة للحيوانات على لوحات قماشية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء. 

وتحظي لوحات أنثي الغراب التي تقيم في حديقة “بيت الفراشة الاستوائية للحفاظ على الحياة البرية” في شيفيلد، جنوب مقاطعة يوركشاير البريطانية بإقبال سريع على الشراء مقابل 15 جنيها إسترلينيا يتم التبرع بهم لمشاريع الحديقة. 

أنثي غراب تعمل فنانة 

وقال حارس الحديقة ميلي فوكس، 25 سنة: “أودين بدأت منذ 8 سنوات ماضية وتعرفت على أدوات الرسم خلال عام، إنها تغطي فرشاتها بالطلاء الأحمر وغيره بمهارة عالية بمنقارها فقط”. 

وأظهرت الدراسات أن الغربان لديها مهارات معرفية تنافس القردة العليا عند النمو الكامل، كما تشير دراسات أخرى إلى أنه قد يكون لديهم قدرات مماثلة لحل المشكلات لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات.

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 أنثي الغراب أودين تقوم بالرسم 
 أنثي الغراب أودين تقوم بالرسم 
 أنثي الغراب أودين تقوم بالرسم 
لوحات أنثي الغراب أودين 

 

لوحات أنثي الغراب أودين 
لوحات أنثي الغراب أودين 
لوحات أنثي الغراب أودين 
لوحات أنثي الغراب أودين 

 

 

أنثي غراب غراب فنانة فنانة تجريبية جاكسون بولوك اللوحات التجربيبة الدهانات الزاهية الآمنة للحيوانات

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