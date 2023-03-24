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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقطات نادرة.. فيديو يوثق مشاجرة غريبة بين سنجاب وغراب في أمريكا

فيديو يوثق مشاجرة
فيديو يوثق مشاجرة غريبة بين سنجاب وغراب في أمريكا

أظهر مقطع فيديو لقطات نادرة لمشاجرة بين قارض السنجاب وطائر الغراب على أحد طرق ولاية يوتا، غرب أمريكا. 

كشف مقطع الفيديو استمرار الشجار بين الغراب الذي يبلغ  حجمه ثلاثة أضعاف حجم السنجاب لمدة دقيقتين. 

وخلال مقطع الفيديو يقف السنجاب في وضع قتال وذراعيه مفتوحتان تجاه الغراب الذي يقوم أيضا بنشر جناحيه في محاولة لتخويف القارض الصغير. 

غراب وسنجاب 

واستمر الشجار الغريب بين الطائر والحيوان حتي انتهي بهروب الغراب، كما لفتت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية. 

والتقطت مقطع الفيديو وفقا لـ “ ABC4 News”  جيسيكا بريتلينج، الذي نشرته عبر مواقع التواصل محققا الآلاف التفاعلات من الناس وكأنها مبارة بين فريقين متنافسين. 

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الغريب، قول شخص: “فز عليه أيها السنجاب”،"هذا جنون جدا .... من المضحك أن الطائر يخاف من سنجاب". 

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