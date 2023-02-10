ملابس لافتة| بشير الديك يكشف عن شجار مع نادية الجندي بسبب فيلم

قال الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، إن الناقد الفني الراحل رفيق الصبان قاله له “ يا أجمل من كتب للسينما المصرية”، موضحا أن فيلم عصر القوة كان تركيبة مختلفة.

وأضاف بشير الديك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة قناة “الحياة”، أن المنتج محمد مختار زوج الفنانة نادية الجندي طلب منه كتابة فيلم لها فكان عصر القوة.

وأوضح بشير الديك، "تشاجرت مع نادية الجندي في باريس بسبب ملابسها الملفتة في فيلم “مهمة في تل أبيب”.

مضيفا :" كتبت فيلم الهروب كاملا ورفضت وضع اسمي على الفيلم لعدم موافقة مصطفى محرم".

وتابع بشير الديك، أنه يحب أن يكتب للفنانة نيللي كريم والفنان أحمد حلمي من الجيل الحالي، موضحا أن السينما المصرية تعاني أزمة ورق وإخراج.