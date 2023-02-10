عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملابس لافتة| بشير الديك يكشف عن شجار مع نادية الجندي بسبب فيلم

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك

قال الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، إن الناقد الفني الراحل رفيق الصبان قاله له “ يا أجمل من كتب للسينما المصرية”، موضحا أن فيلم عصر القوة كان تركيبة مختلفة.

وأضاف بشير الديك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة قناة “الحياة”، أن المنتج محمد مختار زوج الفنانة نادية الجندي طلب منه كتابة فيلم لها فكان عصر القوة.

وأوضح بشير الديك، "تشاجرت مع نادية الجندي في باريس بسبب ملابسها الملفتة في فيلم “مهمة في تل أبيب”.

مضيفا :" كتبت فيلم الهروب كاملا ورفضت وضع اسمي على الفيلم لعدم موافقة مصطفى محرم".

وتابع بشير الديك، أنه يحب أن يكتب للفنانة نيللي كريم والفنان أحمد حلمي من الجيل الحالي، موضحا أن السينما المصرية تعاني أزمة ورق وإخراج.

بشير الديك فيلم عصر القوة نادية الجندي فيلم “مهمة في تل أبيب مصطفى محرم نيللي كريم الفنان أحمد حلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

مش قد تيشيرت الزمالك امشي | انفعال محلل رياضي بعد مباراة بلوزداد

ترشيحاتنا

مجمع الجلاء الطبي يقدم خدمة متميزة بالتعاون مع خبراء دوليين.. فيديو

صحّح أوضاعك .. تنبيه رسمي من حماية المستهلك لهؤلاء التجار

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

هذه أسباب تدمير الزمالك | ملك موسى في بث مباشر بعد مباراة بلوزداد

حقيقة بطلان فوز مصطفى كامل برئاسة الموسيقيين | أول رد للشئون القانونية

مناجم ذهب .. التموين تزف بشرى جديدة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

صورة خيالية.. مدينة عربية تظهر تحفة فنية من الفضاء

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

فيديو

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

مبلغ خيالي.. فاتورة شبكة علا غانم بعد الخناقة مع زوجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ