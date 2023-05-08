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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مهمة للتنوع.. تعرف على سبب ظاهرة تغير مياه البحر الأحمر للون وردي

ظاهرة تغير مياه
ظاهرة تغير مياه البحر الأحمر ل اللون الوردي

أوضح الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن ظاهرة تغير مياه البحر الأحمر ل اللون الوردي، قائلا: إنها أحد الظواهر الطبيعية التي ترصدها وزارة البيئة للشعب المرجانية.

وأضاف مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المرجانية أحد الأنظمة البيئية المهمة فى العالم، حيث أنها تدعم وتحافظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب أنها تزيد من الثروة السمكية وتكون مأوى لآلاف من الكائنات البحرية.

وتابع مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أنه نتيجة ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة، العالم فقد مساحات واسعة وكبيرة جدا من الشعب المرجانية، معقبا: "نرصد ونتابع الشعب المرجانية للحفاظ عليها، وظاهرة تكاثرها تعطينا مؤشرا أنها فى البحر الأحمر قادرة على التجديد والنمو والإستدامة، وتحول المياه للون الوردي تعتبر ظاهرة طبيعية تحدث كل عام من بداية شهر إبريل وشهر مايو".

محمية الجزر الشمالية الغردقة مياه البحر الأحمر اللون الوردي الشعب المرجانية

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