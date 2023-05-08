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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل | الأرصاد : استمرار التقلبات الجوية وفرص لسقوط الأمطار اليوم

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ونشاطا لـ الرياح، وأن درجات الحرارة في المساء تصل لـ 17، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار.

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نشاط رياح وانخفاض بالحرارة .. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

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تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين بسبب طقس الساعات المقبلة

 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد مستمرة في التقلبات الجوية، وأن الطقس بالأمس خلال فترات النهار شهد ارتفاعات بنسب الرطوبة بالأمس، ولذلك لم نشعر بانخفاض كبير بدرجات الحرارة، ولذلك درجات الحرارة اليوم بها استمرار بالانخفاض واستمرار الاستقرار بالأحوال الجوية، خصوصا وأن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، نتيجة مرورها بالبحر المتوسط تحمل كميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي بدأت نسب الرطوبة ترتفع، ولكننا نشعر بالاستقرار خلال فترات النهار والأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطقس يشهد أجواء مائلة للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد فترات النهار، ولكننا مازلنا نشعر بالبرودة فترات الليل، خصوصا ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، خصوصا مع نشاط الرياح خلال فترات المساء ويستمر ساعات المغرب، مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشعور بالبرودة بالطقس مستمر ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ودرجات الحرارة الصغرى بين الـ17 درجة مئوية و18 درجة مئوية، هذا بالإضافة لوجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ولكنها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال وأنشطة يومية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

 

القاهرة 27  17


الإسكندرية 23 16


الإسماعيلية 28 18


الغردقة 30 21


المنيا 29 16


سوهاج 30 18


أسوان 33 21


طقس العواصم العربية والعالم


الرياض 41 30


أبو ظبي 34 26


انقرة 19 10


لندن 16  11


باريس 21 12


بكين 29 19

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو درجات الحرارة الرياح الامطار سقوط الأمطار

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