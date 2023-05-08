تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين

قدمت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والذى يترأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 8 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

وقالت نهاد سمير، إن الطقس خلال هذه الفترة يشهد حالة من التقلبات الجوية، وأن الطقس اليوم سيكون مائلا للبرودة صباحًا، و مائلا للحرارة على القاهرة نهارًا، و مائلا للبرودة في المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة 27 17



الإسكندرية 23 16



الإسماعيلية 28 18



الغردقة 30 21



المنيا 29 16



سوهاج 30 18



أسوان 33 21



طقس العواصم العربية والعالم



الرياض 41 30



أبو ظبي 34 26



انقرة 19 10



لندن 16 11



باريس 21 12



بكين 29 19



