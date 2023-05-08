أعلى درجة حرارة في السنة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية٫ خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة٫ مع الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة etc ،: “فصل الربيع يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة”.

وأضافت: “نسجل في فصل الربيع أعلى درجة حرارة على مدار العام كله٫ ويكون فيه أتربة وتقلبات جوية حادة وسريعة”٫ لافتة: “الأيام الماضية شهدنا ارتفاع في درجات الحرارة”.

وأشارت: “متوقع اليوم الاثنين والثلاثاء استمرار لانخفاض درجات الحرارة لأن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا”.

وتابعت: "الكتل الهوائية منخفضة الحرارة، يتزامن معها نشاط للرياح، مما يترتب عليه زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، منوهة بأن الساعات القادمة ستشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، وذلك لمدة 48 ساعة.

واكملت:" الأجواء ستكون باردة الأيام القادمة، وسنشعر ببرودة واضحة خلال الـ 48 ساعة القادمين، ومع بداية يوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة٫ مضيفه أنه من المتوقع تساقط للأمطار على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية، محذرة من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة صباحا.