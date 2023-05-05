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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

سقوط أمطار

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن طقس السبت سوف يشهد وجود تساقط للأمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذير من نشاط الرياح

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

الأرصاد": يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية هذه المناطق
نشاط الرياح

وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـساعات القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن البلاد تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على محافظات القاهرة الكبرى، وكافة مناطق الجمهورية، مما يترتب عليه انخفاض الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة حتى نهاية اليوم، وبداية من الغد سيكون هناك نشاط للرياح بدون أتربة معلقة.

ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار على العديد من المناطق، مثل السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام، تجنبا لنشاط الرياح المحملة بالأتربة، كما شددت على أهمية ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية، تجنبا للأتربة العالقة في الهواء.

الأرصاد الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس طقس الساعات القادمة درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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