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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

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سقوط أمطار على هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عواصف ترابية

 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من طقس الخميس الذي يشهد عواصف ترابية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

 

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن أجواء الخميس ستكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الأجواء تظل مائلة للبرودة في الصباح الباكر

 

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، جنوب سيناء 35 درجة مئوية، شمال الصعيد 36 درجة مئوية جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

 

سقوط أمطار

 

ولفتت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع أتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد، مردفة أن الظاهرة المؤثرة تكون صباحا شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

هذه المناطق تشهد سقوط أمطار من السبت إلى الثلاثاء
سقوط أمطار

حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة
 


وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.  


وقالت “غانم” خلالتصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى غدًا الجمعة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، بجانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.  وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع أن تصل درجة الحرارة لذروتها اليوم الخميس، حيث تصل 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسود أجواء حارة في أغلب محافظات شمال البلاد، لافتة إلى أنه مع دخول فترة الليل سيكون هناك نشاط في حركة الرياح.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد في الصحراء الغربية ومطروح والسلوم وسيوة، منوهة بأن المناطق الداخلية وارد أن تتعرض للأمر ذاته على مدار يومي الخميس والجمعة.

 

ولفتت إلى أنه بداية من يوم السبت ستتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة والذي سيبدأ تدريجيًا من يوم الجمعة، حيث متوقع أن تسجل العظمى يوم السبت 27 درجة مئوية.
 

 

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