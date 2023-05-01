عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الغد.

txt

الأرصاد: موجة حارة مصحوبة برمال وأتربة تبدأ غدا وتستمر لنهاية الأسبوع

txt

هو الصيف اترحل؟.. الأرصاد ترد على تغير حالة الجو

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من ارتفاع في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء على الأنحاء كافة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

txt

تحذير عاجل| الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط لسرعة الرياح غدا

txt

هجمة صيفية| حالة من التقلبات الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد


وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن التقلبات الجوية في درجات الحرارة مستمرة حتى منتصف الشهر.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الخميس المقبل، والقاهرة ستسجل 33 درجة، ولذلك على الجميع توخى الحذر من الارتفاع و الانخفاض في درجات الحرارة.

وتابعت أن البلاد ستشهد بعد الموجة الحارة المقبلة، موجة انخفاض فى درجات الحرارة، وأن البلاد تشهد شبورة فى الصباح.

 

موجة من الرمال والأتربة

 

ووجهت تحذيرا عاجلا قائلة : " البلاد ستشهد موجة من الرمال و الأتربة، في بداية الأسبوع، ولذلك على مرضى الحساسية ارتداء الكمامة".

الأرصاد الارتفاع في درجات الحرارة إرتفاع فى درجات الحرارة الأرصاد الجوية الانخفاض في درجات الحرارة حالة طقس الغد طقس الغد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

ترشيحاتنا

بعد الأسعار الجديدة .. أرخص سيارات شيري في مصر

شركة أمن سيبراني تحذر... 5 خطوات لحماية حساباتك من التهكير

البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد هجوم روسيا الصاروخي على بافلوجراد

فتوح أحمد: لفيت على دكاترة كبار في مصر وإيطاليا عشان الخلفة

لجنة الاستئناف.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ