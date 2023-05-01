تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الغد.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من ارتفاع في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء على الأنحاء كافة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن التقلبات الجوية في درجات الحرارة مستمرة حتى منتصف الشهر.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الخميس المقبل، والقاهرة ستسجل 33 درجة، ولذلك على الجميع توخى الحذر من الارتفاع و الانخفاض في درجات الحرارة.

وتابعت أن البلاد ستشهد بعد الموجة الحارة المقبلة، موجة انخفاض فى درجات الحرارة، وأن البلاد تشهد شبورة فى الصباح.

موجة من الرمال والأتربة

ووجهت تحذيرا عاجلا قائلة : " البلاد ستشهد موجة من الرمال و الأتربة، في بداية الأسبوع، ولذلك على مرضى الحساسية ارتداء الكمامة".