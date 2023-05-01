هجمة صيفية| حالة من التقلبات الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 1 مايو 2023

قدمت الإعلامية داليا أيمن، خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والذى يترأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 1 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

وقالت إن الطقس خلال هذه الفترة يشهد حالة من التقلبات الجوية، وأن الطقس اليوم سيكون بارد، في الصباح على أغلب المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة 26 17

الإسكندرية 24 15

الإسماعيلية 27 18

الغردقة 29 18

المنيا 28 14

سوهاج 29 16

أسوان 32 19

من الثلاثاء للجمعة.. الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الخميس

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن التقلبات الجوية في درجات الحرارة مستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل ، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بسبب تأثرها بـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ، مما يساعد على تكاثر السحب ، وحجب أشعة الشمس .

وأوضحت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح اليوم على أغلب المناطق الشمالية للبلاد ، مما يساعد على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة ، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 26 درجة مئوية .

وتابعت " غانم " ، أن الأجواء اليوم ربيعية مائلة للحرارة خاصة في وقت الظهيرة ، مما يساعد على الإحساس بالدفء خلال النهار ، ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

ونوهت ، أن اليوم يشهد تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة ، والقريبة من المسطحات المائية ، ولكنها تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس ، لافتة إلى أن درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع مع يوم الثلاثاء المقبل ، ويشهد الطقس مرتفعا جويا يستمر لـ يوم الجمعة ، وتكون ذروة الارتفاعات يوم الخميس ، وتسجل العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية .

تحذير عاجل| الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط لسرعة الرياح غدا

أكدت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة بالنهار وبالليل، ونشاط الرياح يسجعل الجميع يشعر بالبرد.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية على الحدث اليوم، تقديم هاني النحاس، أن درجات الحرارة مستمر اليوم، ولكن من الغد وحتى الجمعة سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة سيكون يوم الخميس المقبل، و القاهرة ستسجل 33 درجة، ولذلك على الجميع توخى الحذر من الارتفاع و الانخفاض في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد بعد الموجة الحارة المقبلة، موجة انخفاض فى درجات الحرارة، وأن البلاد تشهد شبورة فى الصباح.

ووجهت تحذير عاجلة قائلة : " البلاد ستشهد موجة من الرمال و الأتربة، في بداية الأسبوع، ولذلك على مرضى الحساسية ارتداء الكمامة".