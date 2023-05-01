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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 1 مايو 2023.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قدمت الإعلامية داليا أيمن، خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والذى يترأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس  ودرجات الحرارة  المتوقعة اليوم، الاثنين 1 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

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الأرصاد تكشف مفاجآت وتحذر من طقس اليوم والغد.. تفاصيل

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العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وقالت إن الطقس خلال هذه الفترة يشهد حالة من التقلبات الجوية، وأن الطقس اليوم سيكون بارد، في الصباح على أغلب المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

  • القاهرة 26 17
  • الإسكندرية 24 15
  • الإسماعيلية 27 18
  • الغردقة 29  18
  • المنيا 28 14
  • سوهاج 29 16
  • أسوان 32 19

طقس العواصم العربية والعالم

  • الرياض 35 23
  • أبو ظبي 35 26
  • انقرة 15  6 
  • لندن 17  7
  • باريس 18 9
  • بكين 27 16
الطقس درجات الحرارة حالة الطقس قناة صدي البلد التقلبات الجوية

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