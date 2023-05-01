حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 1 مايو 2023.. فيديو

قدمت الإعلامية داليا أيمن، خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والذى يترأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 1 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

وقالت إن الطقس خلال هذه الفترة يشهد حالة من التقلبات الجوية، وأن الطقس اليوم سيكون بارد، في الصباح على أغلب المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة 26 17

الإسكندرية 24 15

الإسماعيلية 27 18

الغردقة 29 18

المنيا 28 14

سوهاج 29 16

أسوان 32 19

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