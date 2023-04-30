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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تكشف مفاجآت وتحذر من طقس اليوم والغد.. تفاصيل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الأيام الماضية كان هناك انخفاض في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هذا الإنخفاض مستمر اليوم وغدا على أغلب محافظات الجمهورية، نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من أوروبا

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستصل 25 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس سيكون ربيعي دافئ على أغلب محافظات الجمهورية، ومائبل للحرارة على محافظات الجنوب.

وتابعت  عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، وخلال فترات الليل ستصل درجات الحرارة نحو 15 درجة مئوية، مما يكون هناك شعور بالبرودة بعض الشئ.

ستنحصر بمدن بورسعيد ورفح والعريش وكفر الشيخ

وأشارت منار غانم، إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، ولكنها ستنحصر بمحافظات بورسعيد رفح العريش وكفر الشيخ.
 

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة اشعة الشمس البرودة

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