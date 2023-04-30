كتل هوائية..الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا عن حالة الطقس

عرضت قناة الأولي المصرية، تقرير عن حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تستمر الأجواء الربيعية حتى يوم الإثنين المقبل.

ولفت التقرير، إلي استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، متوقعة استمرار هذه الحالة حتى منتصف هذا الاسبوع.

وأشار، إلى أن هذا المنخفض يعمل على امتداد السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

ونوه التقرير، إلي أن البلاد ستتأثر مع يوم الثلاثاء بكتل هوائية صحراوية، مشددا على ضرورة مراعاة الملابس خلال هذه الفترة مشيرا إلى أنه مع منتصف شهر مايو المقبل تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع تدريجيا في فترتي الليل والنهار، ويبدأ الإحساس باستقرار درجات الحرارة.