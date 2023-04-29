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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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بعد تطبيق التوقيت الصيفي| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

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في أول أيام التوقيت الصيفي .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن الطقس، يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، في الفترة الحالية، تتمثل في نشاط الرياح المحملة بالأتربة على بعض المحافظات، ومن المتوقع بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم نشاطاً في حركة الرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق التي يمكن معرفتها في السطور المقبلة


طقس اليوم السبت

 

أوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، إذ يشهد نشاطًا ملحوظاً في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الرياح المثيرة للاتربة 

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس اليوم السبت

 

وقالت الأرصاد، إنه يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع ويكون الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلا، لذا يرجي عدم تخفيف الملابس في ساعات الليل والصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة 

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة، والتقلبات الجوية التي يمكن أن تشهدها البلاد.

وقالت "منار غانم" خلال تصريحات تلفزيونية، إن فصل الربيع يتميز باختلاف في الأجواء طوال اليوم، متابعا: أحيانا نشعر بارتفاع ملحوظ وواضح في درجات الحرارة صباحا، ثم أجواء باردة ليلا.
 
نشاط الرياح وأمطار


أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد تأثيرات من الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وعليه سيكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة، وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة.
 

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