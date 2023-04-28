عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعة المقبلة.

txt

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

txt

هجمة شتوية وأمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية  أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس يوم الجمعة

 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع يوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشماليه الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفه لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشماليه الشرقية وجنوب الوجه البحري.

سقوط امطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد عل فترات متقطعة.

تحذير من الملاحة 


وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحه البحريه على البحر المتوسط وسرعة الرياح من( ٦٠ :٧٠ كم /س) وارتفاع الامواج من (٢.٥ :٣.٥ متر).

اضطراب الملاحة


وفي هذا السياق قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن خلال الأيام الراهنة حالة الطقس متذبذبة بشكل كبير ما بين الارتفاع والانخفاض فى ساعات الصباح أو المساء.


سقوط أمطار
 
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية: "فترات الليل سيكون هناك شعور بالبرودة وقد تصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية، ومتوقع يكون أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل والوجه البحرى، الفترة دى بنشعر بارتفاع درجات الحرارة صباحا وانخفاضها مساء".

الحذر كل الحذر


وتابعت: "الحذر كل الحذر من تخفيف الملابس، خلينا فى الملابس الربيعية اللى هى بكم، عشان التقلبات فى الجو، لان اليوم هيكون فى درجات الحرارة منخفضة قد تصيب الأطفال خاصة بالبرد، ومرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر عليهم ارتداء الكمامات، وكمان اللى هيروح المناطق الساحلية للتنزه عليه الأخذ فى الاعتبار تقلبات الملاحة ووصول الأموال لارتفاع 3 أمتار".

 

وعن موعد ارتداء الملابس الصيفية، أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس مستمرة فى التقلب حتى منتصف شهر مايو أو أول شهر يونيو، حتى ترتفع نسبة الرطوبة فى الجو وبالتالى نشعر بالحرارة، وبعدها يمكن أن ترتفع الرطوبة ويمكن ارتداء الملابس الصيفية.

الأرصاد التوقيت الصيفي الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة تخفيف الملابس ارتفاع الأمواج حالة الطقس حالة الطقس درجات الحرارة طقس الأيام المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

ترشيحاتنا

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

خريطة فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

ارتفاع كبير في بورصة وول ستريت رغم تراجع سندات الخزانة

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

غارات جوية وانفجارات في جميع أنحاء أوكرانيا

شاهد .. فورد  F-150 Raptor R تتحول لـ وحش سداسي العجلات 6X6

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف صاحب الرصيد الأبرز بالدراما المصرية

في ذكراه|فؤاد الأول.. محطات مثيرة بحياة ملك مصر..وخلافه التاريخي مع سعد زغلول

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

ربع مليون جنيه .. سعر حقيبة غادة عبد الرازق يصدم جمهورها | شاهد

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ