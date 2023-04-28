بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع يوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشماليه الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفه لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشماليه الشرقية وجنوب الوجه البحري.

سقوط امطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد عل فترات متقطعة.

تحذير من الملاحة



وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحه البحريه على البحر المتوسط وسرعة الرياح من( ٦٠ :٧٠ كم /س) وارتفاع الامواج من (٢.٥ :٣.٥ متر).

اضطراب الملاحة



وفي هذا السياق قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن خلال الأيام الراهنة حالة الطقس متذبذبة بشكل كبير ما بين الارتفاع والانخفاض فى ساعات الصباح أو المساء.



سقوط أمطار



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية: "فترات الليل سيكون هناك شعور بالبرودة وقد تصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية، ومتوقع يكون أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل والوجه البحرى، الفترة دى بنشعر بارتفاع درجات الحرارة صباحا وانخفاضها مساء".

الحذر كل الحذر



وتابعت: "الحذر كل الحذر من تخفيف الملابس، خلينا فى الملابس الربيعية اللى هى بكم، عشان التقلبات فى الجو، لان اليوم هيكون فى درجات الحرارة منخفضة قد تصيب الأطفال خاصة بالبرد، ومرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر عليهم ارتداء الكمامات، وكمان اللى هيروح المناطق الساحلية للتنزه عليه الأخذ فى الاعتبار تقلبات الملاحة ووصول الأموال لارتفاع 3 أمتار".

وعن موعد ارتداء الملابس الصيفية، أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس مستمرة فى التقلب حتى منتصف شهر مايو أو أول شهر يونيو، حتى ترتفع نسبة الرطوبة فى الجو وبالتالى نشعر بالحرارة، وبعدها يمكن أن ترتفع الرطوبة ويمكن ارتداء الملابس الصيفية.