هجمة شتوية وأمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد على مدار أسبوع طقسا مائلا للبرودة صباحا، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث من المقرر أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





سقوط الشبورة المائية

وتظهر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



شبورة مائية



طقس الخميس 27 أبريل 2023

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

موعد انخفاض الحرارة

وكشفت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الجمعة 28 إبريل 2023 تشهد البلاد انخفاضا طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون طقس يومي يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



سقوط أمطار لمدة 3 أيام

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد طقس الخميس المقبل، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، على أن يشهد طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين، فرص سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة



سقوط أمطار



وفي هذا السياق، حذرت فيما حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن لا يجب ارتداء ملابس خفيفة مساءا أو في الصباح الباكر، نظرا لانخفاض الحرارة في هذه الأوقات، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار تنحصر فقط ببعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، وهي فرص أمطار خفيفة ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية أحيانا.