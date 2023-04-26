عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجمة شتوية وأمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

txt

سقوط أمطار على هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

txt

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد على مدار أسبوع طقسا مائلا للبرودة صباحا، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. 
 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث من المقرر أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. 
 


سقوط الشبورة المائية

وتظهر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 
 

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الرؤية نتيجة نشاط الرياح - الأسبوع
شبورة مائية


طقس الخميس 27 أبريل 2023

وحذرت  الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

موعد انخفاض الحرارة

 

وكشفت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الجمعة 28 إبريل 2023 تشهد البلاد انخفاضا طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون طقس يومي  يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 
 

 

سقوط أمطار لمدة 3 أيام

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد طقس الخميس المقبل، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، على أن يشهد طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين، فرص سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 

هذه المناطق تشهد سقوط أمطار من السبت إلى الثلاثاء
سقوط أمطار


وفي هذا السياق، حذرت فيما حذرت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن لا يجب ارتداء ملابس خفيفة مساءا أو في الصباح الباكر، نظرا لانخفاض الحرارة في هذه الأوقات، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار تنحصر فقط ببعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، وهي فرص أمطار خفيفة ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية أحيانا.

الأرصاد الشبورة المائية درجات الحرارة شبورة مائية الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة سقوط امطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط رياح درجات الحرارة حالة الطقس طقس الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

ترشيحاتنا

تباين أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26-4-2023

أسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في الكويت | صور

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

سيناتور روسي يفجر مفاجأة بشأن الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

نجم تونس يستفز الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

روسيا تعلن استعدادها للمساعدة في تسوية الوضع بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. إطلالات وضعت نادين نجيم في مأزق|شاهد

في أحدث ظهور.. لماذا تعرضت طليقة أحمد الفيشاوي للانتقادات عبر إنستجرام|شاهد

تحذير من تناول الأطفال للنوتيلا | اعرف السبب

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ