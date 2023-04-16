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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الأحد، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

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احذروا .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

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تحذير عاجل ومفاجئ من الأرصاد عن الطقس خلال الأيام المقبلة.. فيديو

وأوضح التقرير أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


حالة البحر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أمواج البحر

شبورة مائية

 

وحذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى انتشار الشبورة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الصعيد.

 

نشاط الرياح


كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وظهور الأتربة العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.
 

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الرؤية نتيجة نشاط الرياح - الأسبوع
نشاط الرياح
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