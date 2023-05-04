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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

عاصفة رملية
عاصفة رملية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.

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العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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فرص سقوط أمطار .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث ليلا |فيديو

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من رمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية، اليوم الخميس، مع نشاط للرياح سرعته 20 عقدة (٤٠ كم/ساعة) على محافظة مطروح. 

 

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن  آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية مع نشاط للرياح سرعته 20 عقدة (٤٠ كم/ساعة) على محافظة مطروح. 
 

عاصفة رملية تضرب مصر.. وتحذيرات شديدة للمواطنين
عاصفة رملية


 

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم درجات الحرارة ستصل إلى 34، وفى فترة الليل ستصل لـ 23 درجة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن حالة الجو الحالية تتسبب فى شبورة فى الصباح، وهناك فرص لـ سقوط بعض الأمطار على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط لـ الرياح على السواحل الشمالية الغربية، وستكون مثيرة لـ الرمال و الأتربة، ولذلك على مرضى الحساسية توخى الحذر.

 

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة


وأشارت إلى أن درجة الحرارة من الغد ستنخفض، وسيشعر المواطنين بـ انخفاض درجات الحرارة من يوم السبت، ولذلك على المواطنين الحذر من التقلبات.


وطالبت المواطنين بعدم الانخداع من ارتفاع حرارة الجو، وارتداء الملابس الصيفية.

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