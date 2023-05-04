عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرص سقوط أمطار .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث ليلا |فيديو

الطقس
الطقس

يهتم المواطن المصري، بمتابعة حالة الطقس من خلال بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجة الحرارة المتوقعة، خاصة بعد موجة من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة .

 

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

اليوم ذروتها.. تحذير من الأرصاد بسبب حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

 

ذروة ارتفاع درجات الحرارة 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم، الخميس، سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وسيكون اليوم ذروة الارتفاعات، موضحةً أن العظمى ستصل على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، وهذا الارتفاع يشمل كل محافظات الجمهورية.

وأضافت «غانم»، في تصريحات تليفزيونية، أنّ أجواء فترة النهار ستكون ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المحافظات، فالمناطق الشمالية ستكون حارة، والمناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا ستكون قادمة من الصحراء الغربية، إذ إنها كتل هوائية جنوبية وفيها ارتفاع في درجات الحرارة، وفي فترة الليل سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، الصغرى في فترة الليل ستشهد 23 درجة مئوية، والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة لأغلب محافظات الجمهورية، خاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وتابعت: “سيشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مرورا بمطروح والضبعة والإسكندرية، لكنها غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية”.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، إلى جانب تأثر محافظات جنوب البلاد بهذا الارتفاع وتصل العظمى إلى 38 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الاجواء خلال فترة النهار تكون ما بين الحارة إلى، وخلال فترات الليل تصل العظمى ما بين ال21 إلى 22 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، وتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ بالإنخفاض بدءا من يوم الجمعة، ونشعر بها أكثر يوم السبت، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا تؤثر على البلاد، وتصل العظمي نهارا بالقاهرة الكبري إلى 27 درجة مئوية، و16 إلى 17 درجة مئوية خلال فترات الليل.

حالة الطقس 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس، اليوم الخميس، وتوقعت أن تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية عبر الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، ما يؤثر على حركة سير السيارات، كما توجد أتربة عالقة أيضا على المحافظات في جنوب البلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على  مناطق من جنوب البلاد، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الأرصاد حالة الطقس اخبار التوك شو درجات الحرارة طقس حار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

مدمن مخدرات.. روسيا تهاجم الرئيس الأوكراني بسبب خطابه في المحكمة الجنائية الدولية

تصعيد خطير .. إعلان مقلق من روسيا بعد الهجوم على الكرملين

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بيان عاجل من البنك المركزي الأوروبي

خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياحات الخاصة| اعرف الفئات المستحقة

احذر .. تعرف على ممنوعات مباراة السوبر بين الأهلي و بيراميدز

فرص سقوط أمطار .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث ليلا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ