فرص سقوط أمطار .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث ليلا |فيديو

يهتم المواطن المصري، بمتابعة حالة الطقس من خلال بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجة الحرارة المتوقعة، خاصة بعد موجة من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة .

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم، الخميس، سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وسيكون اليوم ذروة الارتفاعات، موضحةً أن العظمى ستصل على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، وهذا الارتفاع يشمل كل محافظات الجمهورية.

وأضافت «غانم»، في تصريحات تليفزيونية، أنّ أجواء فترة النهار ستكون ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المحافظات، فالمناطق الشمالية ستكون حارة، والمناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا ستكون قادمة من الصحراء الغربية، إذ إنها كتل هوائية جنوبية وفيها ارتفاع في درجات الحرارة، وفي فترة الليل سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، الصغرى في فترة الليل ستشهد 23 درجة مئوية، والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة لأغلب محافظات الجمهورية، خاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وتابعت: “سيشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مرورا بمطروح والضبعة والإسكندرية، لكنها غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية”.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، إلى جانب تأثر محافظات جنوب البلاد بهذا الارتفاع وتصل العظمى إلى 38 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الاجواء خلال فترة النهار تكون ما بين الحارة إلى، وخلال فترات الليل تصل العظمى ما بين ال21 إلى 22 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، وتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ بالإنخفاض بدءا من يوم الجمعة، ونشعر بها أكثر يوم السبت، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا تؤثر على البلاد، وتصل العظمي نهارا بالقاهرة الكبري إلى 27 درجة مئوية، و16 إلى 17 درجة مئوية خلال فترات الليل.

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس، اليوم الخميس، وتوقعت أن تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية عبر الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، ما يؤثر على حركة سير السيارات، كما توجد أتربة عالقة أيضا على المحافظات في جنوب البلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

