العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تسود اليوم أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء

وحذَّرت الأرصاد من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأكدت أن اليوم سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة حيث ستصل فى القاهرة الى 33 درجة وفى بعض المناطق ستصل لـ 38 درجة.

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