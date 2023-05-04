اليوم ذروتها.. تحذير من الأرصاد بسبب حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا اليوم بدأنا ارتفاع فى درجات الحرارة منذ عدة أيام، واليوم هو الذروة، لأنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، إلى جانب تأثر محافظات جنوب البلاد بهذا الارتفاع وتصل العظمي إلى 38 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الاجواء خلال فترة النهار تكون ما بين الحارة إلى، وخلال فترات الليل تصل العظمي ما بين ال21 إلى 22 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، وتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ بالإنخفاض بدءا من يوم الجمعة، ونشعر بها أكثر يوم السبت، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا تؤثر على البلاد، وتصل العظمي نهارا بالقاهرة الكبري إلى 27 درجة مئوية، و16 إلى 17 درجة مئوية خلال فترات الليل.