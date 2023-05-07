البرد مستمر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إن البلاد تشهد الفترة الحالية انخفاض في درجات الحرارة، خاصة خلال فرة الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

وأوضحت أن الكتل الهوائية منخفضة الحرارة، يتزامن معها نشاط للرياح، مما يترتب عليه زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، منوهه بأن الساعات القادمة ستشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، وذلك لمدة 48 ساعة.

تحذير من الأرصاد الجوية

واكملت:" الأجواء ستكون باردة الأيام القادمة، وسنشعر ببرودة واضحة خلال الـ 48 ساعة القادمين، ومع بداية يوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

ونوهت بأنه من المتوقع تساقط للأمطار على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية، محذرة من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة صباحا.