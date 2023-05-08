شتاء وبرودة في الصيف| الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس ومناطق هطول الأمطار ..تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء، على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد ليلا.

سبب الموجة الباردة

كشفت هيئة الأرصاد عن سبب الانخفاض في الحرارة، على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين.

وذكرت الهيئة، أنه نظرا لاستمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشرقية للبلاد وشمال الوجه البحري، هو ما يسبب موجة البرودة.

تحذير من الـ48 ساعة المقبلة

حذر خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين من انخفاض درجات الحرارة، الذي سيستمر لمدة 48 ساعة مقبلة، حتى الأربعاء، لتعود درجات الحرارة بعدها للارتفاع أخرى بقيم تتراوح بين 3-4 درجات.

وتبدأ البلاد في التأثر بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية، تعمل على الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حتى مطلع الأسبوع المقبل.

أمطار على السواحل وسيناء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة 27 - 15.

- العاصمة الإدارية 27 - 17.

- أكتوبر 27 - 16.

- بنها 27 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 26 - 15.

- كفرالشيخ 27 - 17.

- المنصورة 26 - 16.

- الزقازيق 27 - 17.

- شبين الكوم 27 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 22 - 17.