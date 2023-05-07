محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

لا تزال سلسلة أزمات لاعب بوركينا فاسو ايريك تراوري، مستمرة مع كافة الأندية التي لعب لها، وتفاقم الوضع مؤخرا مع نادي انبي، الذي يلعب له معارا من نادي بيراميدز لمدة موسم واحد.

اختفاء ايريك تراوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تقدم نادي إنبي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد إيريك تراوري، نجم الفريق، بسبب انقطاعه عن التدريبات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "نادي إنبي تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد لاعبه إيريك تراوري، بسبب انقطاعه عن التدريبات"، حيث أغلق اللاعب هاتفه المحمول، ولا يعرف أحدا مكانه أو سبب ما فعل.

مشاكل إيريك تراوري مستمرة

وقال شوبير: "في وقت سابق، ناقش نادي فيوتشر احتياجاته لتدعيم الفريق، فاقترحت اسم إيريك تراوري، وكان الرد بالرفض، وبالاستفسار عن السبب وجدت عدد كبير من الأسباب".

واضاف:" أبلغوني إن إيريك تراوري لاعب كويس، لكن فيه حاجة مش مظبوطة، الكلام ده من شهر سبتمبر الماضي".

وتابع: "كان نفسي إنبي يسأل عن اللاعب مثلما فعل فيوتشر، والمصيبة إن إيريك تراوري هو اللي ممكن يشتكي إنبي ويفُرض غرامة على النادي كمان".

إنبي في حيرة بسبب البوركيني

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، عن تكرار اختفاء إيريك تراوري لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية، حيث تقدم النادي بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعب.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات صحفية، إن النادي لا يعلم أي شيء عن مكان وجود إيريك تراوري خلال الوقت الحالي، مشيرا الى أن اللاعب مختفٍ منذ 10 أيام، ولا أحد يعلم مكان وجوده حتى الآن، منذ مباراة الفريق أمام أسوان.

وأضاف: "تواصلنا مع سائقه الخاص الذي كان يرافقه من وإلى النادي بشكل مستمر، وأبلغنا بأنه لا يعلم أي شيء عن اللاعب، كما أننا ذهبنا إلى مسكنه ولم نجده أيضًا".

وأستكمل مدير الكرة، أن اللاعب اختفى من مقاعد بدلاء الفريق خلال مباراة إنبي أمام أسوان، وقتها بحث عنه تامر مصطفى المدير الفني للفريق للدفع به كبديل، إلا أنه لم يجده، ومنذ ذلك الحين لا نعلم عنه شيئا.

لا يوجد تفسير

وأوضح اسماعيل، أن الواقعة غريبة، خاصة أنه لم يكن هناك أي مشكلات بين إيريك تراوري والنادي، كما أن اللاعب يعتبر من أفضل اللاعبين المحترفين الموجودين في مصر.

واختتم محمد إسماعيل: "سنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد إيريك تراوري، قدمنا شكوى لاتحاد الكرة حتى نضمن حق النادي، كما ابلغنا نادي بيراميدز، حيث يلعب تراوري ضمن صفوف فريق إنبي منذ انطلاق الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من صفوف بيراميدز.