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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

صدى البلد

خلع مدافع النادي الأهلي محمود متولي، قلوب جماهير الأهلي، عقب تعرضه للإغماء في نهاية مباراة الأهلي و بيراميدز فى السوبر المصري، التى أقيمت أمس الأول بملعب محمد بن زايد فى أبو ظبي، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصير اللاعب ومدى جاهزيته لمباراة الترجي المرتقبة.

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ماذا حدث لـ محمود متولي؟

تعرض اللاعب محمود متولي، لإغماءة فى الدقائق الأخيرة من المباراة، التى انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، أثناء إبعاد الكرة برأسه، دون تدخل لاعبي بيراميدز، ما استدعى تدخل الأطباء بسيارة الإسعاف الخاصة بالملعب سريعاً.

نجح الجهاز الطبي في إفاقة اللاعب بالأجهزة، حتى استعاد وعيه، وشارك زملاؤه بالفريق احتفالات بكأس السوبر، واصطحب الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، لاعب الاهلي الى أحد المراكز الطبية في الإمارات القريبة من الاستاد، وتم إخضاعه لأشعة رسم على المخ وفحوصات شاملة أثبتت سلامته تماماً ومعاناته من إغماءة بسيطة سرعان ما استفاق منها.

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كواليس علاج مدافع الأهلي

أوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، تفاصيل ما حدث لـ محمود متولي قائلا: "حدث إغماء لمحمود متولي قبل صافرة نهاية اللقاء مباشرة، الأمور طالت بعض الشيء، وبدأنا بالإسعافات الأولية، ثم ساعدنا طاقم الإسعاف الخاص بالملعب، وأصبحت الأمور بخير".

وأضاف أبو عبلة: "التشخيص إغماء خفيف واستفاق منه اللاعب.. حالة الوعي والذهنية والبدنية للاعب جيدة، ولا شيء يدعو للقلق".
وتابع: "كان أهم أمر بالنسبة لنا هو فتح مجرى التنفس، حتى لا يحدث ما هو دارج تحت اسم بلع اللسان، وهذا ما بدأنا في فعله".

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توجيه الشكر لطبيب بيراميدز

ووجه أبو عبلة الشكر للجهاز الطبي لفريق بيراميدز، لما قدمه من مساعدة لتشخيص وإفاقة محمود متولي.

وقال ابو عبلة في تصريحات تليفزيونية: "مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز وجهازه المعاون كان معنا وساعدنا كثيرًا جدًا، وأيضًا حضر طاقم الإسعاف في الملعب، وقمنا بتقييم الوضع، والنبض كان جيد وهذا معناه أن حالة القلب جيدة والتنفس جيد".

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هل يشارك متولي في لقاء الترجي؟

أمام الأهلي مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد رادس، ويجهز الاهلي أسلحته الفنية للعودة بنقاط المباراة.
وسيتحدد موقف متولي من السفر مع الفريق خلال اليومين المقبلين، حيث سيخضع لفحص طبي لحسم موقفه من السفر لخوض المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد عدم مشاركته حتى يتم الاطمئنان عليه.

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