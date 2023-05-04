الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

خطفت الفنانة المصرية جوري بكر الأنظار خلال شهر رمضان المنقضي، إثر مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة"، واعتادت جوري، أن تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة، خاصة بعدما أعلنت في تصريحات عن حملها الذي جاء خلال تصوير المسلسل، ما سبّب دهشة للعديد من متابعي العمل، إذ لم تبد عليها أي علامات للحمل بالمشاهد التي ظهرت فيها.

الشاحن انفجر في وشها

يبدو أن لعنة نجاح شخصية وداد، التي قدمتها جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة، قد أصابتها، حيث أعلنت جوري عن تعرضها لانفجار شاحن هاتفها في وجهها، مؤكدة أنها تمر بفترة سيئة وتذهب إلى المستشفى بشكل مستمر.

لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

وشاركت جوري متابعيها عبر خاصية «إستوري» إنستجرام، صورة لشاحن هاتفها المحمول وبه علامات حريق، وعلقت قائلة: «الشاحن فرقع في وشي، والله حياتي مش بمبي.. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا حتى تعبانة، والله وبروح المستشفى كل يوم، بس مش عايزة أنزل الحاجات دي.. ده غير وجع معدتي اللي مش بنام بسببه».

لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

وكتبت جوري آيات سورة الفلق: «قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد».

زواج جوري بكر

زواج جوري بكر هو الآخر لم يمر مرور الكرام، حيث تزوجت جوري بكر في ليلة رأس السنة الحالية، لكن حفل زفافها كان قبل أشهر قليلة، بحسب ما ذكرته في تصريحات تليفزيونية.

لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

وقالت جوري: «أنا حامل، وبشكر جوزي إنه سمحلي أنزل التصوير في الحالة دي، ومكنتش حابة أعرف حد في المسلسل، لخطورة المشاهد الصعبة والعياط مع عدم الأكل والشرب والسهر الكتير، فكنت خايفة إنهم يقولوا لا، فكنت بتحمل كل حاجة، سهر على جواز على تصوير».

اعتراف بجراحات التجميل

كشفت جوري بكر، عن خضوعها لحقن "فيلر" استهدف شفتيها، لكنها لم تكرر الأمر مرة أخرى، وقالت: "من وقتها لم أفعلها، الموضوع رباني".

لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

ونوهت جوري، إلى أن البعض نصحها بالخضوع لجراحة تجميلية في أنفها بدعوى أنها مصابة بـ"اعوجاج"، لكنها رفضت الأمر، وعبّرت عن سعادتها بما أنعم عليها الله، نافيةً مزاعم تعديلها في خلقه نتيجة خضوعها لحقن "الفيلر"، منتقدة نشر البعض لصورها القديمة، قائلة: "بكل تأكيد اختلف مظهري تمامًا".