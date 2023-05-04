أخبار الفن| ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. انفجار الشاحن في وجه جوري بكر

ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها انفجار الشاحن في وجه جوري بكر، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
كاريزما.. نجوى كرم تطرح بوستر ألبومها الجديد
طرحت الفنانة نجوى كرم -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم كاريزما، وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
في ذكراها.. قصة رحيل زينات صدقي المأساوية ولحظاتها الأخيرة
يحل اليوم الخميس 4 مايو ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقي، التى ولدت بمثل هذا اليوم عام 1912، ورحلت عن عالمنا في 2 مارس عام 1978، عن عمر يناهز الـ 66 عاما.
تفاصيل حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. 12 مايو
يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.
شاهد.. شيرين عبد الوهاب مع عمرو أديب بكواليس حفل روائع الموجي
أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها النهائية استعدادا لحفل روائع الموجي، على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.
حياتي مش بمبي.. الشاحن ينفجر في وجه جوري بكر
كشفت الفنانة جوري بكر، -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن انفجار الشاحن المحمول في وجهها.
وصلة غزل من رامي صبري لأصالة في أحدث ظهور
شارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ماسك إيدها.. ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بروفات حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، بلقطة رومانسية.
جهاد سعد: 4 رشحوني لـ مسلسل ستهم وهذا سبب قبولي الدور
كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس عمله في مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاح فني كبير.
نجوم غيبهم الموت في عز شبابهم| مصطفى درويش يرحل بالسكتة القلبية.. وفاة جورج الراسي وغنوة سليمان بحادث أليم
وفاة مصطفى درويش لم تكن أولى حالات رحيل النجوم في سن الشباب، إذ سبقه نجوم آخرون غيبهم الموت؛ وخطفهم من حياة الأضواء والشهرة، ورحلوا في ريعان شبابهم، هكذا كانت نهاية عدد من الفنانين ممن رسموا طموحهم نحو الشهرة، فانتهت أحلامهم مع آخر نفس لفظوه، لتكون حياتهم القصيرة حدثا مؤثرا يضاف إلى تاريخ الأحداث المؤثرة في الوسط الفني.