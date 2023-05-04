أخبار الفن| ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. انفجار الشاحن في وجه جوري بكر

ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها انفجار الشاحن في وجه جوري بكر، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

طرحت الفنانة نجوى كرم -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم كاريزما، وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يحل اليوم الخميس 4 مايو ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقي، التى ولدت بمثل هذا اليوم عام 1912، ورحلت عن عالمنا في 2 مارس عام 1978، عن عمر يناهز الـ 66 عاما.

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.





أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها النهائية استعدادا لحفل روائع الموجي، على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

كشفت الفنانة جوري بكر، -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن انفجار الشاحن المحمول في وجهها.

شارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بروفات حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، بلقطة رومانسية.

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس عمله في مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاح فني كبير.

وفاة مصطفى درويش لم تكن أولى حالات رحيل النجوم في سن الشباب، إذ سبقه نجوم آخرون غيبهم الموت؛ وخطفهم من حياة الأضواء والشهرة، ورحلوا في ريعان شبابهم، هكذا كانت نهاية عدد من الفنانين ممن رسموا طموحهم نحو الشهرة، فانتهت أحلامهم مع آخر نفس لفظوه، لتكون حياتهم القصيرة حدثا مؤثرا يضاف إلى تاريخ الأحداث المؤثرة في الوسط الفني.