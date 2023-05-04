عاجل
أقدم وأغرب أهرامات مصر.. معلومات لا تعرفها عن هرم سنفرو المنحني تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة ووالد ضحية أمه بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن الجريمة| أبرز أخبار التوك شو استجابة لـ صدى البلد.. الداخلية تضبط الخارجين عن القانون بمنطقة صفط اللبن أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة أودي في مصر.. 5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري أخبار التعليم |تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي.. كلية الآداب جامعة القاهرة توضح كيفية إعداد ملف التقدم للترقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. انفجار الشاحن في وجه جوري بكر

أخبار الفن
أخبار الفن

ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها انفجار الشاحن في وجه جوري بكر، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

كاريزما.. نجوى كرم تطرح بوستر ألبومها الجديد

طرحت الفنانة نجوى كرم -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-  بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم كاريزما، وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

 

في ذكراها.. قصة رحيل زينات صدقي المأساوية ولحظاتها الأخيرة

يحل اليوم الخميس 4 مايو ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقي، التى ولدت بمثل هذا اليوم عام 1912، ورحلت عن عالمنا في 2 مارس عام 1978، عن عمر يناهز الـ 66 عاما.

 

تفاصيل حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. 12 مايو

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

 

شاهد.. شيرين عبد الوهاب مع عمرو أديب بكواليس حفل روائع الموجي

أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها النهائية استعدادا لحفل روائع الموجي، على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

 

حياتي مش بمبي.. الشاحن ينفجر في وجه جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر، -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن انفجار الشاحن المحمول في وجهها.

 

وصلة غزل من رامي صبري لأصالة في أحدث ظهور

شارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ماسك إيدها.. ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بروفات حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، بلقطة رومانسية.

 

جهاد سعد: 4 رشحوني لـ مسلسل ستهم وهذا سبب قبولي الدور

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس عمله في مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاح فني كبير.

 

نجوم غيبهم الموت في عز شبابهم| مصطفى درويش يرحل بالسكتة القلبية.. وفاة جورج الراسي وغنوة سليمان بحادث أليم

وفاة مصطفى درويش لم تكن أولى حالات رحيل النجوم في سن الشباب، إذ سبقه نجوم آخرون غيبهم الموت؛ وخطفهم من حياة الأضواء والشهرة، ورحلوا في ريعان شبابهم، هكذا كانت نهاية عدد من الفنانين ممن رسموا طموحهم نحو الشهرة، فانتهت أحلامهم مع آخر نفس لفظوه، لتكون حياتهم القصيرة حدثا مؤثرا يضاف إلى تاريخ الأحداث المؤثرة في الوسط الفني.

شيرين شيرين عبدالوهاب حسام حبيب جوري بكر نجوى كرم زينات صدقى عمرو دياب عمرو أديب جهاد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ميدو: رمضان صبحي أزمة كبيرة لبيراميدز أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

معجزة ربانية حيرت العلماء تحدث في جسد المريض عندما يؤدي هذه الصلاة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

جهاد سعد: 4 رشحوني لـ مسلسل ستهم وهذا سبب قبولي الدور

شاهد.. شيرين عبد الوهاب مع عمرو أديب بكواليس حفل روائع الموجي

ماسك إيدها.. ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

حياتي مش بمبي.. الشاحن ينفجر في وجه جوري بكر

تفاصيل حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. 12 مايو

في ذكراها.. قصة رحيل زينات صدقي المأساوية ولحظاتها الأخيرة

كاريزما.. نجوى كرم تطرح بوستر ألبومها الجديد

بحلقات «عيلة مرزوق»|قيس عبد الفتاح يعود لنشاطه الفني بعد خروجه من المستشفى

ترشيحاتنا

يصل إلى مكة.. السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق.. نصائح من أمين الإفتاء

بعد موافقة البرلمان نهائيا..ننشر تفاصيل مشروع قانون أكاديمية الشرطة

ملايين بالجملة.. اعترافات سوري: أصدقائي يقومون بتسهيل عملية تهريب النقد الأجنبي.. خاص

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم يبلع كوكبا.. وتحذير من حدوث هذا الأمر للأرض بعد سنوات

بفستان مجسم.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها

طريقة عمل البسبوسة بسهولة

بأكياس الثلج.. طرق علاج التهاب مفاصل اليدين

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ