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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ماسك إيدها.. ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بروفات حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، بلقطة رومانسية. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب، وزوجها حسام حبيب يمسك يدها للدخول إلى مقر البروفة، وحرص الثنائي على التقاط صورة سيلفي في البروفة. 

شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب 
شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب 

بروفة شيرين عبد الوهاب 

أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بروفاتها النهائية استعدادا لحفل روائع الموجي، على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية. 

وتداول عدد من محبي شيرين عبد الوهاب، صورا من بروفات حفلها، حيث ظهرت في الكواليس مع الإعلامي عمرو أديب. 

 

حفل روائع الموجي 

طرحت الشركة المنظمة لـحفل روائع الموجي بالسعودية والمفترض إحيائه اليوم الخميس 4 مايو القادم على مسرح أبو بكر سالم.

وطرحت التذاكر بأربع فئات مختلفة الأولى بـ400 ريال سعودي فيما يعادل 3300 جنيه مصري والثانية بـ300 ريال فيما يعادل بالمصري 2472 والثالثة بـ150ريال  والرابعة بـ100 ريال سعودي فيما يعادل 824 جنيه.

الحفل يضم مجموعة كبيرة من المطربين وعلى رأسهم  شيرين عبد الوهاب وأنغام ووائل جسار ومي فاروق وصابر الرباعي وماجد المهندس وعبادي الجوهر.

 

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي 

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أنها تتعاون مع منصة نتفليكس العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، مساء أمس، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجئ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها  في أن تنهض سريعا ؛ وعلقت "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولو شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر" و أخرجت لسانها لجمهورها.

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