أغنية للراحلة فايزة أحمد.. شيرين فى بروفة حفل روائع الموسيقار محمد الموجي بالرياض

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للمشاركة فى الاحتفالية الخاصة بالموسيقار الراحل محمد الموجي ، والمقرر إقامتها فى المملكة العربية السعودية يوم 4 مايو .

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى البروفة الخاصة بالحفل ، وهي تغني “ أنا قلبي ليك ميال ” ، والتى قامت بغنائها الفنانة الراحلة فايزة أحمد".

فيما يشارك من مصر فى احتفالية محمد الموجي ، كل من الفنانة انغام ، والفنانة مي فاروق ، والحفل اشراف فني للموسيقار يحيي الموجي .

وكانت قد أعلنت شركة روتانا عن التصالح مع شيرين عبد الوهاب، وحل أزمتها التي وصلت إلى ساحات القضاء خلال الفترة الماضية بعد نجاح حفلها في دبي منذ يومين.

ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا عبر انستجرام صور من اللقاء مع شيرين عبد الوهاب، وعلق عليها قائلا:" شيرين رجعت لبيتها الكبير ، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجده وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان ( صوت أحساس العرب )".