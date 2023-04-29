ذهبت للمستشفى وسقطت على المسرح.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، حفلا غنائيا ضخما بمدينة دبي ، حيث رفعت شعار كامل العدد ، وشهد الحفل العديد من المواقف واللقطات نستعرض ابرزها في السطور التالية :

شيرين عبد الوهاب

سقوط شيرين عبد الوهاب :

بدأت الفنانة شيرين عب الوهاب حفلها على مسرح الأرينا في دبي، منذ قليل، بصحبة مدير أعمالها إيهاب صالح.

وسقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حال تواجدها على المسرح، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

شيرين عبد الوهاب

حبة جنه :

اشعلت شيرين عبد الوهاب مسرح الارينا في دبي ووجها رسالة لجمهورها قائلة “شوشو رجعت ومش هغتيب عنكم تاني”.

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الشهيرة حبه جنة والتى تم تصويرها برفقة زوجها حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب :

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد برفقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفلا بمسرح الأرينا في دبي .

وعلى الرغم من تواجد الفنان حسام حبيب مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الا انه لم يظهر معها على المسرح .

إطلالة شيرين عبد الوهاب :

بدأت منذ قليل الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بدبى وظهرت شيرين عبد الوهاب بوزن زائد وبإطلالة شبابية مرتدية جيبة وتيشرت باللون الموف واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل.

البوم شيرين عبد الوهاب :

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن نيتها فى طرح البوم غنائي جديد ، خلال الفترة القادمة ، وسيكون على نفقتها الشخصية .

وقالت شيرين عبد الوهاب فى تصريحات إعلامية : خلال الفترة القادمة سوف أقوم بطرح ألبوم من إنتاجي الشخصي ، ويضم أغاني جيدة للغاية ، ولكن هناك بعض الأمور الإدارية سيتم الإنتهاء منها مع شركة روتانا أولا .

شيرين عبد الوهاب

شيرين فى المستشفي :

توجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى المستشفي بعد إنتهاء حفلها فى دبي ، حيث تعرضت للسقوط من على المسرح .

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على التوجه الى المستشفي للاطمئنان على نفسها فقط ، بعد التعرض الى السقوط ، وقد قام زوجها حسام حبيب بالذهاب اليها .

حفل السعودية :

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم على هامش حفلها بمدينة دبي عن استعدادها لإقامة حفل فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة. .

وقالت شيرين عبد الوهاب : أقول الى جمهوري فى المملكة العربية السعودية إنتظروني يوم 5 من الشهر المقبل فى حفل غنائي .