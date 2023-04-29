شيرين عبد الوهاب تكشف عن موعد حفلها في السعودية

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم على هامش حفلها بمدينة دبي عن استعدادها لإقامة حفل فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة. .

وقالت شيرين عبد الوهاب : أقول الى جمهوري فى المملكة العربية السعودية إنتظروني يوم 5 من الشهر المقبل فى حفل غنائي .

حسام حبيب :

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد برفقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفلا بمسرح الأرينا في دبي .

وعلى الرغم من تواجد الفنان حسام حبيب مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الا انه لم يظهر معها على المسرح .

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب :

بدأت الفنانة شيرين عب الوهاب حفلها بمسرح الأرينا في دبي وقدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة من أشهر أغانيها أبرزها :" حبه جنة وكلها غيرانة".

وتفاعل الجمهور مع شيرين عبد الوهاب قائلا :" عظمة “’,وردت الأخيرة على الجمهور :” لسه مدخلتش فى المود".

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى موف صعب اثناء غنائها ، حيث سقطت حال تواجدها على المسرح، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".