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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تدخل المستشفي بعد انتهاء حفلها فى دبي .. تفاصيل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

توجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى المستشفي بعد إنتهاء حفلها فى دبي ، حيث تعرضت للسقوط من على المسرح . 

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على التوجه الى المستشفي للاطمئنان على نفسها فقط ، بعد التعرض الى السقوط ، وقد قام زوجها حسام حبيب بالذهاب اليها . 

حفل شيرين عبد الوهاب :

وكانت قد بدأت الفنانة شيرين عب الوهاب حفلها بمسرح الأرينا في دبي وقدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة من أشهر أغانيها أبرزها :" حبه جنة وكلها غيرانة".

وتفاعل الجمهور مع شيرين عبد الوهاب قائلا :" عظمة “’,وردت الأخيرة على الجمهور :” لسه مدخلتش فى المود".

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى موف صعب اثناء غنائها ، حيث سقطت  حال تواجدها على المسرح، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

شيرين عبد الوهاب تكشف عن موعد حفلها في السعودية

ظهور حسام حبيب فى حفل شيرين عبد الوهاب بدبي .. شاهد

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم على هامش حفلها بمدينة دبي عن استعدادها لإقامة حفل فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة. . 

وقالت شيرين عبد الوهاب : أقول الى جمهوري فى المملكة العربية السعودية إنتظروني يوم 5 من الشهر المقبل فى حفل غنائي . 

حسام حبيب : 

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد برفقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفلا بمسرح الأرينا في دبي . 

وعلى الرغم من تواجد الفنان حسام حبيب مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الا انه لم يظهر معها على المسرح . 

 

شيرين عبد الوهاب المملكة العربية السعودية السعودية الفنانة شيرين عبد الوهاب

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