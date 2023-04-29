ظهور حسام حبيب فى حفل شيرين عبد الوهاب بدبي .. شاهد

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد برفقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفلا بمسرح الأرينا في دبي .

وعلى الرغم من تواجد الفنان حسام حبيب مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الا انه لم يظهر معها على المسرح .

343079825_1176457639720269_1653610893518040364_n

بدأت الفنانة شيرين عب الوهاب حفلها بمسرح الأرينا في دبي وقدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة من أشهر أغانيها أبرزها :" حبه جنة وكلها غيرانة".

وتفاعل الجمهور مع شيرين عبد الوهاب قائلا :" عظمة “’,وردت الأخيرة على الجمهور :” لسه مدخلتش فى المود".

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى موف صعب اثناء غنائها ، حيث سقطت حال تواجدها على المسرح، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

لقاء شيرين مع et بالعربي

ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة تقديمها الكثير من المفاجآت خلاله.

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي: “أخيرا عدت للحياة.. السمكة رجعت البحر واستنى الجديد”.

شيرين عبدالوهاب: «أنا ملك جمهوري وتحت أمره.. همّ اللي عملوني»



فيما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها تحب جمهورها وتحب شعور أنها ملك لجمهورها الذي صنع شيرين عبد الوهاب ويشتاق لها؛ مضيفة أن زملائها النجوم يحبون تواجدها على الساحة الفنية ويقلقون عليها من الاختفاء والأزمات مثلهم مثل الجمهور.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب، أنه عندما يوجد اسمها في دعاية لحفلات غنائية في أي دولة عربية لابد أنها ستشارك ولن تترك الشائعات إلا وتواجهها بحوار او لقاء صحفي حتى تطمئن جمهورها عليها.

وتابعت شيرين عبد الوهاب، أن حفلها في دبي متعدد الأغراض، وأنها ستقوم برحلات سياحية وشوبنج بعد انتهائه؛ مشيرة إلى أن دبي وش الخير عليها؛ لأن أولى حفلاتها خارج جمهورية مصر العربية، كانت في دبي.

شيرين تتحدث عن أزمتها مع «روتانا»



وكشفت شيرين عبدالوهاب، مصير الأغاني الجديدة التي قامت بتسجيلها قبل أزمتها مع شركة روتانا، لافتة إلى أنها سوف تغنيها خلال الحفل، اليوم، بمدينة دبي 28، وذلك سواء طرحت الشركة المنتجة الأغاني أم لا.

ونوهت شيرين بأن هناك بعض التفاصيل والمشكلات مع شركة روتانا وبعد توفيق الأوضاع ستطرح أغاني حديثه لها؛ مشيره إلى انها تنتظر جمهورها كما ينتظرها الجمهور اليوم في دبي.