وصلة غزل من رامي صبري لأصالة في أحدث ظهور

شارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر والوطن العربي وانتي في كل شبر من ارضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا .. في مصر ٥/٥ وآنا آول الحاضرين”.

وأحيا رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا بالكويت؛ حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بعد أن بيعت كل تذاكر الحفل في وقت مبكر.

وحرص رامي على تقديم مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكويتي والعربي الذي تجاوز حاجز الـ 4000 مشاهد وسط تفاعل كبير منهم خلال الحفل حيث شاركوه غناء بعض الأغنيات.