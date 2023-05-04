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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاريزما.. نجوى كرم تطرح بوستر ألبومها الجديد

نجوى كرم
نجوى كرم

طرحت الفنانة نجوى كرم -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-  بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم كاريزما، وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

ولم تكشف نجوى كرم، عن موعد طرح ألبوم كاريزما، ولكن شوقت جمهورها بالبوستر فقط، قبيل طرحه ليكون الألبوم ضمن الموسم الصيفي. 

نجوى كرم

ألبوم نجوى كرم 

كانت كشفت الفنانة نجوى كرم، عن موعد طرح ألبومها الجديد، وذلك من خلال برنامج mbc trending.

وقالت نجوي كرم:" ان شاء الله الألبوم يكون جاهز في عيد الفطر.. ويا رب يعجب الجمهور".

 

أحدث أغاني نجوى كرم 

وطرحت الفنانة نجوى كرم أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “حلو الدنيا”، وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي - روبير الأسعد - وقام بأعمال الهندسة الصوتية م.فادي جيجي.

 

أحدث إطلالات نجوى كرم

تألقت نجوى كرم في الصور بإطلالة أنيقة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود المخملي، وأكمامه باللون الأخضر المصنوع من القماش الستان الأخضر.

وتزينت نجوى كرم بمجموعة من المجوهرات الراقية والأنيقة التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نجوى كرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.

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