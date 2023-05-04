جهاد سعد: 4 رشحوني لـ مسلسل ستهم وهذا سبب قبولي الدور

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس عمله في مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاح فني كبير.

وقال النجم جهاد سعد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «عندما انضممت إلى بطولة مسلسل ستهم، كانت صدفة غريبة، وحينها كنت في لبنان أصور بطولة مسلسل كلمني الدكتور أشرف زكي، وقال لي عندنا مسلسل وسأل عن أخبار شغلي ومواعيدها».

وتابع الفنان جهاد سعد: «بعد فترة كلمني مرة أخرى هو والفنانة روجينا.وناصر عبدالرحمن المؤلف ورؤوف عبدالعزيز المخرج، هم الأربعة كلموني عن المسلسل، وعن الدور، وقالوا لي نحن نريدك معنا، ووقتها لم أكن قارئا للسيناريو ولا أعلم أي شيء، فوافقت، وهذا كان أول بداية للعلاقة مع مسلسل ستهم بطلب من مجموعة العمل».

واستكمل جهاد سعد: «جئت إلى هنا، وجلست في غرفتي وكل يوم استغرق من سبع إلى ثماني ساعات، وفيها قرأت معظم تاريخ الصعيد، واستخرجت حوالي 300 كلمة من القاموس الصعيدي، وشاهدت مسلسلات صعيدية قديمة مثل ذئاب الجبل ودهشة وغيرهما».

وأضاف جهاد سعد: «وجلست أكتب الحوار بالصعيدي وأصلحه من عندي، ثم يرسلون لي «فويس مسدج» معدل، واستمر هذا لما يقرب من شهر ونصف الشهر في معسكر لم أخرج من المنزل سوى مرة أو مرتين».

واختتم جهاد سعد: «كنت أعود كأني سجين، وعندما دخلنا التصوير، كنت أركز في الحالة الروحية لشخصية «رماح» التي استطعت ان اقترب منها كثيرا، وهي حالة صعبة إلى أبعد مدى لا تشبهني أبدا فارجو من الناس ألا ينظروا لي على أساس إني أنا رماح».

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقديم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.