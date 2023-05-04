حياتي مش بمبي.. الشاحن ينفجر في وجه جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر، -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن انفجار الشاحن المحمول في وجهها.

ونشرت جوري بكر، صورة الشاحن المنفجر، وعلقت: «الشاحن فرقع في وشي والله حياتي مش بمبي لا حول ولا قوه الا بالله انا حتي تعبانه والله وبرروح المستشفي كل يوم بس مش عايزه انزل الحاجات دي .. ده غير وجع معدتي الي مش بنام بسببه... قل اعوذ برب الفلق مش شر ماخلق. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد».

جوري بكر ومسلسل جعفر العمدة

أثارت الفنانة جوري بكر، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، بعد الشخصية التي لعبتها في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، الذي جعل البعض يطلقون عليها لقب حربوءة 2023، بسبب الشر الذي تقدمه في الأحداث.

تشارك الفنانة جوري بكر في بطولة مسلسل"العمدة" للفنان محمد رمضان، والذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني 2023.

وتجسد جوري بكر، شخصية "وداد" زوجة شقيق جعفر العمدة وهو الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان داخل أحداث العمل.

جوري بكر ومسيرتها

جوري بكرة هي ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في محافظة الإسكندرية ثم انتقلت إلى دبي منذ خمسة أعوام بعدما أنهت دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون وعملت بأكثر من برنامج في الإمارات لفتت الأنظار من خلال مشاركتها في برنامج "رامز واكل الجو" وتقدم برنامجا فنيا على قناة "Zee" للأفلام الهندية.

خطوبة جوري بكر

وفي شهر سبتمبر عام 2022، احتفلت الفنانة و المذيعة جوري بكر، بخطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني ، حيث نشرت صورا لهما عبر صفحتها

ونشرت جوري بكر فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت عليه :" قلت نعم لحب حياتي “

كما نشرت جوري بكر صورة لها برفقه خطيبها عبر الاستوري وكتبت عليها” عوض ربنا جميل أوي"

جوري بكر تنضم لفريق عرب وود بـ روتانا

وقبل عدة أشهر، أعلنت المذيعة جوري بكر عن انضمامها لفريق برنامج "عرب وود" والذي يذاع على شاشة "روتانا".

وكتبت جوري بكر، سعيدة جدا بانضمامى لأسرة برنامج عرب وود علي قناة روتانا سينما .. وان شاء الله تكون بداية موفقة .. انتظروني اليوم الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة .. والساعة ٩ بتوقيت دبي .. رأيكم يهمني"

وأضافت: أشكر أسرة البرنامج لثقتهم باختياري وان شاء الله أكون عند حسن ظنكم وظن جمهوري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جوري بكر وعمران خان

شاركت "جوري بكر" المطرب العالمي من أصل باكستاني "عمران خان"، فيديو كليب بعنوان satisfy، من ألبومه الأخير.

جوري بكر في البرنس

وشاركت جوري بكر فى مسلسل البرنس، الذى عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، للنجم محمد رمضان، حيث قامت بأداء شخصية "هايدى".

وكتبت جورى، عبر حسابها على إنستجرام "شكرا لكل الدعم والحب، فعلا اللى بيصنع نجم حقيقى هو الجمهور المصرى أقوى جمهور فى الوطن العربى كله".

وأضافت جورى: "بكده يكون دورى فى البرنس خلص، أشوفكم على خير بقى فى الحلقة الأخيرة، واستنونى فى عملى الجديد، إن شاء الله بعد العيد، وشكرا لكل زملائى الإعلاميين والصحفيين على أقوى دعم قدمتوه ليا وكل كلمه كتبتوها فى حقى".

جوري بكر رامز واكل الجو

وقبل 5 سنوات، حلت المذيعة جورى بكر ضيفة فى ندوة بموقع صدى البلد، حيث تم تكريمها عن مجمل أعمال ومشاركتها فى عدد من البرامج العربية وفى بوليوود.

وتحدثت جورى عن مشاركتها فى برنامج رامز جلال الذى حمل اسم "رامز واكل الجو" والذى تم عرضه منذ عامين تقريبا وكشفت عن مشروعاتها المقبلة وتحضيرها إلى عمل فنى جديد تخوض من خلاله التمثيل لأول مرة.

وكشفت جورى عن مثلها الأعلى فى مجال الإعلام فضلا عن رأيها فى المذيعين الذين اتجهوا إلى التمثيل وسر تركيزها على البرامج الفنية فقط.