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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

صدى البلد

طرحت 4 بنوك مؤخرا، شهادات ادخارية لمدة 3 سنوات، بعائد متنوع بداية من 22% وحتي 23%، ممثلة فى بنوك المصري الخليجي EG bank والاهلي المصري ومصر والقاهرة، لجذب شريحة جديدة من العملاء.

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شهادة بعائد 23%

يقدم البنك المصري الخليجي، شهادة بعائد 23 % خلال السنة الأولى، على أن العائد متغير بعد ذلك في السنتنين الثانية والثالثة.
كما تقدم بنوك الاهلي ومصر والقاهرة شهادات بعائد 22% في السنة الأولى ويصل إلى 16% في السنة الثالثة.

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رفع سعر العائد تحرر البنوك

جاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و 18.75 % على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

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فوائد شهادة «ثروة بلس»

- شهادة البنك المصري الخليجي «ثروة بلس»، يصل العائد فيها الى 23%، يصرف شهريًا، على أن يكون معدل العائد ثابت خلال أول سنة، ومتغير في السنة الثانية والثالثة.

- شهادة البنك الأهلي المصري، تقدم عائد 22% يصرف شهريا، على أن يكون معدل العائد ثابت خلال أول سنة، و 18%؜ في السنة الثانية، و 16%؜ السنة الثالثة.

- شهادة بنك مصر، تقدم عائد 22% يصرف شهريا، على أن يكون معدل العائد ثابت خلال أول سنة، و 18%؜ السنة الثانية، و 16%؜ السنة الثالثة.
- شهادة بنك القاهرة، تقدم عائد 22% يصرف شهريا، على أن يكون معدل العائد ثابت خلال أول سنة، و 18%؜ السنة الثانية، 16%؜ السنة الثالثة.

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مميزات إضافية

يحصل عملاء شهادة ادخار ثروة، على 23% سنويا لدورية صرف العائد الشهرى، مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية للسحب على المكشوف أو قرض مضمون حتى 90% من قيمة الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 شهور أو أكثر من تاريخ الإصدار، ويتم البدء في احتساب العائد من يوم العمل التالى لشراء الشهادة.

بفائدة 23 شهادات إدخار باستثمار شهادات إدخارية البنك المصري الخليجي الأهلى بنك مصر بنك القاهرة

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